إبنة فنانة مصرية شهيرة تكشف عن قرارها باعتزال الفن والعمل ك ” شيف “

كتب امير فتحي في السبت 5 مارس 2022 05:51 مساءً - كشفت ” ميريت أسامة ” إبنة الفنانة ” شيرين ” في مداخلة هاتفية لها لبرنامج كلام الناس الذي استضاف والدتها وتقدمه الإعلامية ” ياسمين عز ” عن قرارها باعتزال الفن .

حيث أشارت ميريت إلى أن سبب اتخاذها لهذا القرار يرجع إلى افتقاد الفنان لجزء كبير من الخصوصية بسبب عمله وشهرته وهو الأمر الذي تعطيه أولوية في حياتها وأنها لم تتحمل الأضواء .

وأضافت إبنة الفنانة شيرين أن بيتها هو رقم 1 بالنسبة لها إلى جانب عملها في مجال المطاعم ك ” شيف ” .

يذكر أن ميريت أسامة كانت قد شاركت في عدد من الأعمال الفنية كان آخرها مسلسل ” الرجل العناب ” وهو من إنتاج عام 2013 .