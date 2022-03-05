لن تستطيع التعرف عليها.. بلقيس فتحي تفاجئ جمهورها بـ نيو لوك غير مألوف وغير متوقع ! (شاهدها الآن)

كتب امير فتحي في السبت 5 مارس 2022 05:51 مساءً - خطفت الفنانة بلقيس الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير لها، بعدما أطلت بشكل غير مألوف من خلال اعتمادها لـ نيو لوك مختلف تمامًا عن اطلالاتها السابقة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وتغزلوا بجمالها وجاذبيتها.

بلقيس بدت كأميرات “ديزني لاند” من الحكايات الخيالية، خاصة مع فستانها الوردي ذات طبقات الكشاكش، الذي يجمع بين نوعين من القماش، فالقسم الأعلى من الفستان جاء من الساتان والقسم الأسفل من الريش.

كما اعتمدت بلقيس فتحي مكياج أظهرها بملامح مختلفة بعض الشيء، وقامت بتسريحة شعر مرفوعة لأعلى. وشبه البعض إطلالة بلقيس بالفنانة العالمية أريانا غراندي وأسلوبها في المكياج والملابس.

النجمة بلقيس فتحي شاركت متابعيها على «إنستجرام» بمجموعة صور ومقطع فيديو ظهرت فيهما بإطلالة جمالية غير معتادة وذلك ترويجا للخط الجمالي الخاص بها الذي اطلقته تحت اسم العلامة التجارية “@bexbeautyofficial “.

بلقيس أرفقت الصور والفيديو بنصائح تحفيزية عن كيفية اطلاقها خطها الجمالي فكتبت قائلة :”الشغف” لا تسمحوا لاحد يقتله فيكم سواء امرأة او رجل..اذا وجدتوه طوروه واعملوا فيه واجعلوا منه اسلوب حياة ومعيشة ورزق، ممنوع احد يصغر منه او يحسسكم انه مش مهم او انه قليل او يستهزيء بأفكاركم والأشياء اللي تحبوها.. إذا مات الشغف مات كل شيء..شغفي بعالم المكياج والتجميل دفعني لانشاء العلامة التجارية @bexbeautyofficial على الرغم من كل المصاعب احببت الاحتفاظ بهذا الشغف وتطويره الى جانب موهبتي الفنّية في الموسيقى..شكرا جزيلا لفريق العمل اللي اشتغل على جلسة التصوير المميزة هذه”.

تسريحة شعر بلقيس فتحي

بلقيس فتحي أكملت اطلالتها بتسريحة شعر مميزة ولافتة مع هذا اللوك الرائع، فإختارت تسريحة شعر الكعكة المنخفضة والمشدودة إلى الخلف مع شدّ الشعر عند المقدمة بشكل مالس وبدون غرة، اما الأبرز فهو تزيينها لشعرها بأكسسوار غير مألوف على جانبي الشعر، وهو عبارة عن اكسسوار ذهبي مزخرف على شكل ورود نافرة، جاءت ايضا كطوق ذهبي، واستعرضت بلقيس اطلالتها هذه بمجموعة صور على «إنستجرام».

الجدير بالذكر أن المطربة اليمنية بلقيس فتحي تعتبر واحدة من ايقونات الجمال في العالم العربي، وتشكل ملهمة للمرأة في اطلالاتها الجمالية التي دائمًا ما تعتمدها وتشارك بها جمهورها عبر حساباتها الرسمية.

من ناحية أخرى، فازت الفنانة بلقيس فتحي مؤخرًا بجائزة أفضل أغنية في حفل توزيع جوائز هوليوود للموسيقى السنوي في دورته الثانية عشرة HMMA وذلك عن أغنيتها الأخيرة “انتهى”.

وكانت بلقيس قد ترشحت للجائزة لتتنافس مع عدد كبير من نجوم العالم على جائزة أفضل أغنية عالمية، والتي فازت بها في النهاية.

وحققت أغنية “انتهى” نجاحًا كبيرًا بعد طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية من كلمات مشاري إبراهيم، ألحان عبدالعزيز الويس، توزيع علي المتروك، مكس وماستر صهيب العوضي، والكليب من إخراج دان حداد.

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