بعد مرور 38 عاما على عرض مسلسل هند والدكتور نعمان .. شاهد كيف أصبحت الطفلة ” هند ” في الظهور الأول لها ؟

كتب امير فتحي في السبت 5 مارس 2022 03:54 مساءً - أجرى الإعلامي ” رامي رضوان ” مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامجه مساء dmc مع ” ليزا ” بطلة مسلسل هند والدكتور نعمان والتي جسدت شخصية الطفلة هند في الظهور الأول لها بعد مرور 38 عاما على عرض العمل .

وفي بداية حديثها أشارت ليزا إلى أنها تعيش في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن غادرت مصر في سبتمبر 1989 ولم تزور مصر منذ رحيلها نهائيا على الرغم من اشتياقها لها للغاية .

فقالت : ” وحشتني مصر وناسها كثيرا والطعمية والبحر الأحمر .. اشتقت للأكل المصري كثيرا الفول والفلافل والبط وكل شيء ” .

وتابعت بطلة هند والدكتور نعمان عن سبب غيابها بأنها تزوجت مبكرا في عام 1997 ولديها طفلين توأم وانشغلت بحياتها الزوجية وتربية أطفالها .

وأضافت ليزا : ” والدتي توفيت وأنا طفلة صغيرة لذا كان أكبر أحلامي أن أصبح أما .. وعندما أنجبت لم أفكر في نفسي وأصبحا كل حياتي ” .

وأعربت ليزا عن سعادتها بردود أفعال الجمهور عند عرض المسلسل من جديد مؤخرا وأن الجمهور لازال يتذكرها مشيرة إلى أنها لا تشاهد التلفزيون ولم تشاهد المسلسل منذ سنوات طويلة .

يذكر أن مسلسل هند والدكتور نعمان من إنتاج عام 1984 وشارك في بطولته كمال الشناوي وليزا وأحمد راتب ومجدي وهبة وحسين الشربيني وسلوى خطاب .. ومن تأليف لينين الرملي وإخراج رائد لبيب وكان قد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه .