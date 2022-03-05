شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات ضخمة تهز العاصمة الأوكرانية وسط صافرات الإنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، إن انفجارات ضخمة سمعت في العاصمة كييف، وسط إطلاق صفارات الإنذار، مع دخول العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية يومها العاشر على التوالي.

من ناحيتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في أوكرانيا من بينها صواريخ "جافلين"، وفق ما نشرت وسائل إعلام روسية.

وقال الوزارة في بيان، إنه تم تدمير 2037 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية، و "قواتنا تشن هجوما واسع النطاق في أوكرانيا".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت في بيان، عن تدمير 39 طائرة حربية روسية و40 مروحية منذ بدء المعارك، والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة: "بفضل جميع أبناء شعبنا، فإن خطط الكرملين لإخضاع الأوكرانيين، والاستيلاء على المدن الكبرى، والإطاحة بالدولة، وضم أوكرانيا إلى روسيا، قد باءت بالفشل".