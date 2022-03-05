أشرف عبد الباقي يحتفل بزفاف إبنته ” هدى “

كتب امير فتحي في السبت 5 مارس 2022 02:57 مساءً - احتفل الفنان ” أشرف عبد الباقي ” يوم أمس الجمعة بزفاف إبنته ” هدى ” في حفل اقتصر عل حضور الأهل والأصدقاء وعدد قليل من نجوم الفن كان أبرزهم الفنان ” شريف منير ” .

وخلال الحفل قدم أشرف عبد الباقي مفاجأة إلى إبنته بإهدائها أغنية بصوته بمناسبة زفافها تحدث من خلالها عن طفولتها إلى أن مرت الأيام سريعا وأصبحت عروس .

كما أوصى في كلمات الأغنية عريسها ” عمر ” بأن يحافظ عليها متمنيا لهما السعادة وأن يرزقهما الله بالأطفال وإنجاب ولد يسميانه ” أشرف ” .

فجاءت كلمات الأغنية : ” يا عمر شيلها في حباب عنيك ما هو مش هتخلص، وراك وراك لو لحد فين، لسه ماما شايفة لما كانت بتحبي، فجأة حبة حبة اتجوزت يا صاحبي، بس الواحد فرحة عمره لما يجوّز ولاده ” .

كما قام الفنان أشرف عبد الباقي بالرقص مع إبنته على أنغام أغنية ” بنتي وحبيبتي ” للفنان مدحت صالح من مسلسل أبو العروسة في جزئه الأول .