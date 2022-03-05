محمد رمضان يوجه رسالة لملك المغرب: "أفتخر وأنا أقول تعلمت منك الكثير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان محمد رمضان، صورا مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وعلّق رمضان عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.. أفتخر وأنا أقول تعلمت منك الكثير.. حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة وحفظ الله بلدي الغالية مصر رئيساً وشعباً".

ويشارك الفنان محمد رمضان بموسم مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل "المشوار" مع النجوم: دينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبدالمنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل وغيرهم، من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.