حمادة هلال: شركة عالمية رفضت التعاقد معي بسبب أغنية "محمد نبينا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان حمادة هلال، إن وصفه بـ"المطرب المتدين" يمكن أن يتعارض مع عمله كمطرب.

وأضاف هلال، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس": "زمان كان المفروض أكون بطل حملة إعلانات لشركة كبيرة أوي، وعالمية، ولكن التعاقد ده لم يتم، وتأكدت أن ذلك بسبب نجاحي الكبير في أغنية دينية وهي (محمد نبينا)".

تابع: "أنا ولا فرق معايا، ولا الهوا، وأنا زمايلي كلهم محترمين وملتزمين جدا، وفي ناس كتير بتتقى ربنا"، لافتا إلى أنه لا يستطيع الدخول في حكم العمل بالفن وهل هو حلال أم حرام، ولكن كل ما يفعله أن يتقى الله في عمله، معقبا: "مفاتيح الجنة والنار عند ربنا سبحانه وتعالى".

برنامج "حبر سري" يذاع في الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة، على "القاهرة والناس" من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.