مسلسلات رمضان 2022.. 20 صورة لنسرين طافش من كواليس "جوقة عزيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تخوض النجمة نسرين طافش، سباق مسلسلات رمضان 2022، من خلال المسلسل السوري "جوقة عزيزة" مع المخرج تامر إسحق.

مسلسل جوقة عزيزة في رمضان 2022

مسلسل "جوقة عزيزة" يصور الحارات القديمة المنسية التي لم يعرفها المشاهد سابقاً، بحذافيرها استنادا إلى بحوث تاريخية معمقة، معيداً إلى الأذهان عددًا من منها كالشاغور البرّاني وشارع البدوي وزقاق البرغل وشارع المرقص.

ويشارك في المسلسل الطفل محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة"، حيثر نشرت نسرين، صورا تجمعها به ترتدي خلالها "بدلة رقص"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سعيدة باستضافة الطفل الموهوب محمد أسامة اللي اشتهر بأداء أغنية (الغزالة رايقة) في مسلسل (جوقة عزيزة) بشخصية (المطرب حمادة) الذي اشتهر بأواخر العشرينيات ولقب بـ(الطفل المعجزة).. يا ترى شو رح يغني لملكة المسرح عزيزة خوخة؟ مسلسل جوقة عزيزة دراما شعبية مشوقة ومختلفة، نلقاكم في شهر رمضان".

كما نشرت نسرين طافش، صورا داخل الاستديو خلال تسجيل أغاني شخصية "عزيزة" التي تقدمها بمسلسل "جوقة عزيزة"، وعلّقت: "أثناء تسجيل أغاني استعراضات شخصية عزيزة لمسلسل (جوقة عزيزة) في استوديو الملحن الموسيقي إياد ريماوي.. انتظرونا في شهر رمضان المبارك".

واحتفلت نسرين طافش، بعيد ميلادها بكواليس مسلسل "جوقة عزيزة"، ونشرت صورا من الاحتفال بعيد ميلادها وهي ترقص وسط فريق عمل المسلسل، وعلّقت: "شكرا للجميع على كل الرسائل والتعليقات والأمنيات الحلوة بعيد ميلادي، أسعدتوني وغمرتوا قلبي بالمحبة، ‏شكرا للكل.. كانت أحلى مفاجأة بعيد ميلادي، امبارح من أصدقائي وطاقم تصوير مسلسل (جوقة عزيزة) احتفالا بعيد ميلادي، محظوظة إني محاوطة بناس راقيين ومحبين ومبدعين.. شكرا من القلب".

وعن تفاصيل مسلسل "جوقة عزيزة"؛ كتبت نسرين طافش، عبر حسابها على موقع "تويتر": "انتظروا قصة (عزيزة) فاتنة عصرها مع جوقتها، في أحداث مشوقة من الزمن الجميل في مسلسل (جوقة عزيزة) في شهر رمضان المبارك.. مع الفنان القدير سلوم حداد، ونخبة من نجوم الدراما السورية والعربية.. رمضان 2022، إخراج المبدع تامر إسحاق، تأليف المبدع خلدون قتلان، إنتاج شركة جولدن لاين، تصميم الأزياء لوسي موسان، وعلاء سركيس".

أبطال مسلسل جوقة عزيزة في رمضان 2022

"جوقة عزيزة" يشارك في بطولته عدد من النجوم العرب والسوريين ومنهم: نسرين طافش وسلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ورنا العظم وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود ويحيى بيازي، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.