تفاصيل افتتاح الأقصر السينمائي.. تكريم حسين فهمي وجائزة 2000 دولار باسم الساحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتحت الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر ورئيس شرف المهرجان محمود حميدة ورئيس المهرجان سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني، وقدمت حفل الافتتاح المذيعة والفنانة وفاء ميراس .

بدأت مراسم حفل افتتاح المهرجان بالسلام الجمهوري المصري، ثم عرض فيلم قصير عن دورات المهرجان العشر السابقة، وأعقبه عروضا تراثية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة، وتنوعت العروض ما بين التحطيب والموسيقى النوبية، من تصميم الفنان أحمد عبدالرازق.

بدأ الاحتفال بكلمة الرئيس الشرفي للمهرجان الممثل محمود حميدة، الذي رحب بضيوف المهرجان، مؤكدا أن هذا المهرجان تخطى عمره العشر سنوات، وبذلك يكون بلغ سن الرشد، مشيرا إلى أن المهرجان كبر ونضج وبلغ سن الرشد وآن له أن يتحرر من قبضة الآباء المؤسسين وينطلق دون وصاية من أحد، ويصبح رمزا للمعرفة.

وألقى السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس المهرجان كلمته، والتي وجه فيها التحية لوزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم ومحمد عبدالقادر نائباً عن المحافظ المستشار مصطفى ألهم، كما قدم تحية خاصة لفريق عمل المهرجان الذي له الفضل في نجاح المهرجان عبر ١١ دورة، وقدم تحية خاصة للفنانين الراحلين والأوائل الذين ساهموا بتأسيس هذا الحدث الهام منهم الناقد سمير فريد وبشارة شكري ورحاب بدر وتحية خاصة للمخرجة عزة الحسيني الشريكة والمناضلة لنجاح المهرجان.

وتابع فؤاد" مازحا": "أؤيد الفنان محمود حميدة في أن المهرجان كبر ويحتاج نقلات أكثر ودعم أكبر من جهات عدة، وحزين أنني في الأقصر ولم يتم الافتتاح في المعبد، ومع ذلك لقد بذلنا كل جهدنا ليخرج دائما بالشكل المشرف لاسم مصر، وأوجه الشكر لكل الجهات التي لها فضل كبير في خروج المهرجان".

واستكمل: "المهرجان سوف يقدم لأول مرة مفاجأة وهي جائزة ٢٠٠٠ دولار باسم النجم الراحل محمود عبدالعزيز مقدمة من أسرته والإعلامية بوسي شلبي، فقد حضر محمود عبدالعزيز ٧ دورات من هذا المهرجان"، وفي نهاية كلمته، قال فؤاد: "٤٠% من أفلام المسابقات تعرض لأول مرة على مستوى العالم في الأقصر للسينما الأفريقية، ولذلك أدعو الجماهير لمشاهدة تلك الوجبة الدسمة من الأفلام".

ورحبت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، بكل ضيوف المهرجان، ثم ألقت كلمتها قائلة: المهرجان يحتفي بالسينما الأفريقية، ولكننا في هذه الدورة نحتفي بالمرأة خاصة حيث الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والسينمائيات اللاتي لهن دورا بارزا في صناعة السينما من بينهن صافي فاي ودرة بوشوشة وبيونه وأبولين تراوري، كما سيسعي المهرجان في هذه الدورة لدعم المخرجات الشابات من أفريقيا".

وأضافت: "أشكر فريق عمل المهرجان الذي ليس بكبير عددا ولكنهم نجحوا في خروج حدث كبير ومهم، وكذلك كل الجهات التي سخرت لنا العواقب للمحافظة على نجاح واستمرارية المهرجان وكل من وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية، وكذلك جهود الهيئة العامة للكتاب ومنظمة اليونسكو".

وشددت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال فعاليات المهرجان قائلة: "نحن نريدكم جميعا أن تعودوا سالمين لبيوتكم"، ثم جاءت كلمة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، التي ألقاها نائبه محمد عبدالقادر، قائلا: "نحن سعداء بوجود مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية للعام ال١١، حيث مرت ١٠ سنوات على انطلاق الدورة الأولى، وها هو العام ال١١ للمهرجان الذي بدأ بفكرة من السيناريست سيد فؤاد بالتركيز والاهتمام بالسينما الافريقية، ومن ثم كان للمهرجان ارتباطه بمدينة الأقصر مدينة الفنون والحضارة والآثار، واستطاع أن يشكل قناة للتواصل بين مصر وأفريقيا من خلال التجمع الكبير للفنانين من مختلف بلدان القارة الأفريقية، ويعتبر المهرجان امتدادا لعلاقات مصر مع أفريقيا والتي امتدت لآلاف السنين، ونأمل أن يكون مهرجان الأقصر أحد منصات الحوار بين الشعوب الافريقية، ولا أحد ينكر دور السينما في التعريف والتقارب والتواصل بين الشعوب".

والقت وزيرة الثقافة، كلمتها قبل إعلان افتتاح المهرجان قائلة: "أهنئ المهرجان على عيد ميلاده ال١١، فقد مرت ١٠ سنوات من الكفاح، شاهدت فيه كفنانة إصراره على التواصل والنجاح، برغم ظروف كثيرة صعبة اجتاحت العالم، ولكن المهرجان أصر على النجاح والاستمرار".

وتابعت: "أوجه الشكر لكل داعمي المهرجان وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية ومصر للطيران وكذلك أيضا وزارة الثقافة، لأنه بدون كل هؤلاء لم يكن للمهرجان وجود وما استطاع الاستمرار، فكل الدعم دائما لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وأوضحت وزيرة الثقافة، سبب عدم إقامة حفل افتتاح المهرجان في معبد الأقصر، ردا على حديث رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد عن عدم تمكنهم من إقامة الافتتاح بمعبد الاقصر، قائلة: "مدينة الأقصر تشهد خلال الأيام الحالية فعاليات كثيرة وهامة، منها وجود مؤتمرا هاما في معبد الأقصر بنفس توقيت حفل افتتاح المهرجان وهذا ما حال دون إقامة الافتتاح بالمعبد"، وفي نهاية كلمتها أعلنت الوزيرة افتتاح الدورة الـ١١ لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، من مسرح قاعة المؤتمرات بمدينة الأقصر.

وعقب كلمة وزيرة الثقافة كرم المهرجان الفنان الراحل جبريل ديوب مامبيتي الذي تحمل الدورة اسمه، وأيضا كرم ثلاثة فنانين تحمل الدورة أسمائهم هم: هدي سلطان الذي تسلم تكريمها حفيدتها ناهد السباعي، ومحمود مرسي الذي تسلم تكريمه المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج المغربي محمد إسماعيل والذي تسلم تكريمه الناقد المغربي عبد الاله الجوهري.

صعد أعضاء لجان التحكيم في كل مسابقات المهرجان علي المسرح وطلبت الفنانة التونسية غالية بنعلي الكلمة وطلب منها الجمهور أن تغني فغنت لأم كلثوم ثم غنت أيضا أغنية لها.

الفنانة ناهد السباعي خلال تسلمها تكريم اسم جدتها الفنانة الراحلة هدى سلطان قالت كلمة: "سعيدة وفخورة بتسلم جائزة جدتي الراحلة، وشاهدت كتاب (عشر نساء في واحدة)، وجدتي كانت بالفعل ١٠ نساء في إمرأة واحدة بالفعل، كانت فاطمة تعلبه وكانت والدة حسن أرابيسك وكانت إمرأة عَلِى الطريق، جدتي كانت عظيمة وأتمنى أن أكن قادرة على استكمال مسيرتها وأنا متأكدة أن جدتي اليوم سعيدة بتكريمها وبأننا لن ننساها أبدًا وفنها خالدا".

وشارك الفنان عمرو سعد بفيديو تم عرضه خلال حفل الافتتاح قبل تكريمه، حيث لم يتمكن من حضور الحفل واستلام التكريم لارتباطه بتصوير مسلسل في بيروت، وتسلم نجله رابي التكريم نيابة عنه، وأبدى عمرو اعتذاره عن عدم حضوره قائلا: "من موقع الشغل أحييكم، من موقع الشغلانه اللي قدرت توحد الناس، السينما هي التي نجحت في أن تصالح الناس على بعض جعلتهم يفرحون ويحزنون سويا وأنا أفتخر بأنني واحد من هذه الصناعة، وكنت أتمني أكون معكم، وفخور بهذا التكريم وفخور بكل القائمين على مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية".

كما تسلم النجم حسين فهمي جائزة إنجاز العمر، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ولصديقه النجم محمود حميده، مؤكدا أنه يعلم جيدا مقدار المجهود الكبير الذي بذله كل القائمين على المهرجانات، مشيرا إلى أنه كان في يوما ما رئيسا للمهرجان ويعرف كم الجهد المبذول للحفاظ على استمراريته، كما أبدى سعادته بأن يقام هذا المهرجان الذي يمثل السينما الأفريقية في مدينة الأقصر بحضارتها الممتدة لـ7 آلاف سنة وأن هذا شيئا عظيما جدا، وأوضح أن الدولة متحمسة لهذا المهرجان وتدعمه بقوة لأنها تسعي أن تكون دولة مدنية عظيمة.

وكرم المهرجان الفنانة الجزائرية بيونة التي شكرت مصر وعبرت عن سعادتها بالتكريم في مصر وفي مهرجان الأقصر مؤكدة علي أهمية التواصل بين الشعوب من خلال الفنون التي توحد الجميع، كما كرمت المخرجة البوركينية أبولين تراوري التي القت هي الأخرى كلمة شكرت فيها ادارة المهرجان.

جدير بالذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وهيئة تنشيط السياحة.