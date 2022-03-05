جيهان خليل تنشر صورا من حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورا لها من حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي أقيم في قاعة المؤتمرات وشهد تكريمه، مساء الجمعة.

الصور التي نشرتها جيهان عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، استعرضت خلالها إطلالتها بالحفل، وعلّقت: "مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية".

وشهد حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما المصريين والأفارقة: حسين فهمي، بسمة، سلوى خطاب، محمود حميدة، محيي إسماعيل، سلوى محمد علي، تامر عبدالمنعم، مدير التصوير محسن أحمد، سهر الصايغ، محمد إبراهيم يسري، هبة عبدالغني، ونجل عمرو سعد (رابي)، مريم الخشت، المخرج عمر عبدالعزيز، المخرج مجدي أحمد علي، أحمد مجدي، المخرج خالد الحجر، المخرج رشيد المشهراوي، شريف حلمي، غالية بن علي، المخرج التونسي فريد بوغدير، المنتجة درة بوشوشة.