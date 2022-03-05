ريهام أيمن وشريف رمزي على شواطئ المالديف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة لها مع زوجها الفنان شريف رمزي من المالديف.

ونشرت ريهام، الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، على شواطئ المالديف.

يُذكر أن ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا".

وكان آخر أعمال ريهام أيمن مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: حسين فهمي، أحمد فلوكس، محمد الشقنقيري، رشا مهدي، نهال عنبر، طلعت زكريا، شيرين، تأليف يوسف معاطي، إخراج رامي إمام.