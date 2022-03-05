بعد تضامنها مع أوكرانيا.. الصين تمتنع عن بث الدوري الإنجليزي

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 48 دقيقة

لن يبث مالكو حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الصين، مباريات نهاية هذا الأسبوع، مع توقع إظهار تضامن الأندية مع أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يضع قادة فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، نهاية هذا الأسبوع، شارات بألوان علم أوكرانيا والمشاركة في لحظة من التأمل والتضامن قبل ركلة البداية، بحسب صحيفة “غارديان” البريطانية.

ومن المتوقع أن تظهر حركات التضامن في لقطات البث الدولي، ولكن منصتي “إيكيي سبورتس” و”ميغو” الصينيتين للبث التدفقي الحاملتين للحقوق، غاب عن برنامجهما أي خطة لنقل مباريات نهاية هذا الأسبوع.

وكانت قناة “سي سي تي في” الحكومية الصينية، امتنعت في العام 2019، عن بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، بعد تعبير لاعب وسط الأول الألماني مسعود أوزيل عن دعمه للأويغور المسلمين في تشينجيانغ.

كما أعلنت روسيا يوم أمس حظر فيسبوك وتويتر عن روسيا وكانت موسكو أعلنت قبل أسبوع عن “تقييد الوصول” و”إبطاء” تشغيل “فايسبوك” بعد تقييده وظائف حسابات وسائل إعلام روسية.

ويستمر الغزو الروسي على أوكرانيا لليوم العاشر، مع أدى إلى استنفار دولي وادانة عالمبة لهذا الغزو حيث أعلنت معظم الدول عقوبات مؤلمة على موسكو طالت عشرات المصارف ومئات المؤسسات ورجال الأعمال الأغنياء والمقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.