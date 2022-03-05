سوسن بدر: الفن ساعد على تغيير نظرة المجتمع تجاه قضايا المرأة

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

لا شك ان الأعمال الفنية المختلفة من الأغاني والدراما وصولا الى السينما تؤدّي دورا بارزا في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية وانسانية بارزة، فبالاضافة الى التسلية والترفيه، تهدف هذه الأعمال، في كثير من الأحيان، الى نشر التوعية ومعالجة الكثير من الظواهر والقضايا التي تشكل معاناة لبعض الفئات لا سيما المرأة.

وفي هذا الاطار، أكدت الفنانة المصرية سوسن بدر، أن معالجة قضايا المرأة بشكل موضوعي في الأعمال الفنية ساعد في تغيير نظرة المجتمع والقانون تجاه النساء، وبخاصة في القضايا المتعلقة بالتحرش وعدم المساواة في العمل، والعنف ضد السيدات.

وخلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» في تغطية خاصة لـمهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السادسة، اشارت بدر الى أن تناول الأفلام التي تهتم بالمرأة للقضايا المهمة يجعلنا نقف أمام مشكلاتنا وندركها بشكل جيد وبالتالي نستطيع إيجاد حلول لها.

ويذكر أن سوسن بدر توجت بجائزة إيزيس للإنجاز في الدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي عقدت في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الماضي، تقديرًا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما.

وفي السياق، اعتبرت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، ان سوسن بدر تمثل نموذجًا رائعًا لإبداع المرأة المصرية على شاشة السينما، فهي ممثلة موهوبة لديها قدر كبير من الوعي بقضايا المرأة والمجتمع، لذلك لم يكن غريبًا عليها مشاركتها في أفلام تناقش بجرأة واستنارة قضايا المرأة من كافة الطبقات الاجتماعية، لعل من أبرزها “احكي يا شهرزاد” و”الأبواب المغلقة” و”الشوق” و”قص ولصق” و”أسرار البنات” و”678″ و”الفرح” و”ساعة ونص” و”دنيا” و”حب البنات”.

وأكدت السفيرة أنه مثلما تمتلك سوسن بدر موهبة كبيرة كممثلة، فهي تمتلك أيضًا قبولاً كبيرًا لدى الجمهور المصري والعربي، ربما يرجع ذلك لملامحها شديدة المصرية، فهي وريثة شرعية لنساء الفراعنة المنحوتات على جدران معابد مصر القديمة، أو كما وصفها المخرج الراحل شادي عبدالسلام بأنها “هاربة من المعبد”.

وقدمت سوسن بدر خلال مشوارها السينمائي الطويل عشرات الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا على المستويين الجماهيري والنقدي، من بينها “حبيبي دائما” و”لا تسألني من أنا” و”سلام يا صاحبي” و”شمس الزناتي” و”أسرار البنات” و”الأبواب المغلقة” و”خريف آدم” و”ديل السمكة” و”حب البنات” و”دنيا” و”مفيش غير كده” و”حين ميسرة” و”البلياتشو” و”ألوان السما السبعة” و”قص ولصق” و”الفرح” و”إحكي يا شهرزاد” و”السفاح” و”إبراهيم الأبيض” و”ولد وبنت” و”678″ و”الشوق” و”ساعة ونص” و”بلاش تبوسني” و”الكنز”، فضلا عن مشاركتها في بطولة العديد من المسلسلات والعروض المسرحية الناجحة.

وقالت سوسن بدر، ضمن فعاليات حفل تكريمها بمنتدى نوت ردا على سؤال حول كيفية معالجتها لقضايا المرأة في اعمالها الفنية: منذ ان تلقيت الدعوة أردت أن أعرف عنه اكثر عن المهرجان، حين عرفت أن مهرجان أسوان يكرمني في وجود ناس كثير ولكن من بينهم الاستاذة انعام محمد علي فهذا أمر أسعدني جدا، بالصدفة كانت بداياتي في السنة الثانية بالمعهد، كان مسلسل هي والمستحيل، سمعت نقاشات وحوارات بين الاستاذة انعام محمد على والكاتبة فتحية العسال كونت تفكيري بشكل كبير.

وحول سؤال عن مدى تغير الدراما اليوم عن أمس، قالت سوسن انه حدث تغيير كبير جدا في الدراما عما بدأت في السبعينيات، حتى تقنيا الاجهزة اختلفت، الكتاب الذين يكتبون اليوم هم ابناء اليوم، مدلول الكلام تغير، حتى القضايا التي تطرح تغيرت، انا شخصيا اشتاق احيانا للعمل مثلما كنا في الماضي، بحكم انتمائي لجيل مختلف، هذا لا يعني أني لا اريد أن افهم ما يدور حولي، وإلا لن استمر، انا معنية بوطني مصر وقضايا بلدي، وكل ما يحدث من تغيير في العالم.