كتب امير فتحي في السبت 5 مارس 2022 11:54 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفاشينيستا اللبنانية يمنى خوري، المشهورة باسم الدكتورة يومي، ظهرت في وهي تنصح الشباب باستعمال اللايزر لإزالة الشعر من جسدهم.
وقالت يومي: “حتى الشب الشعر تحت الإبط ليه؟ اول شي بيعمل ريحة وحتى الصدر ليه الشعر على الصدر ليه؟ غوريلا انت؟ انت غوريلا”.
وتابعت “ببقى بروح على البحر بلاقيهم باستغرب بقول هذا مش عارف انه في شيء اسمه لايزر؟ انه في شيء بخلي الجسم يبين انظف؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر اللبنانية يومي تنصح الشباب باللايزر لإزالة الشعر.. وتسأل: “انت غوريلا؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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