أحمد فهمي يفتتح مطعمه الجديد في الشيخ زايد بحضور نجوم الفن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب:

افتتح النجم أحمد فهمي، مشروعه الأول مطعم لحوم على الطريقة التركية، وتواجدت معه زوجته أميرة فراج لدعمه وحرصت على تهنئته.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الافتتاح، منهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كريم محمود عبد العزيز، أحمد صلاح حسني، أحمد الشامي، محمد نور، علي ربيع، أوس أوس، ميرهان حسين، ومحمد علاء وغيرهم.

ويعرض لأحمد فهمي حاليا برنامج "أحلى كلام"، عبر قناة "الحياة"، ويستضيف فيه عدداً من أهم نجوم الوسط الفني.

أحمد فهمي ينشغل حاليا بمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "الرواية"، ويشاركه البطولة كل من شيري عادل ومحمود عبد المغني.