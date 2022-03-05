تارا عماد تنشر صورا من كواليس مسلسل "تحقيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة تارا عماد، صورا من كواليس مسلسل "تحقيق".

وظهرت تارا، في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مع النجوم: أحمد مالك، علي قاسم، خالد أنور، وزينب غريب.

وعلّقت: "من كواليس مسلسل تحقيق.. ملناش صور عدلة مع بعض".

ويعرض مسلسل "تحقيق" عبر منصة it watch، وتدور أحداثه حول خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، على القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس.

المسلسل من إخراج محمد فتحي، ومن تأليف محمد الدباح ويشارك في العمل أحمد مالك و علي قاسم وخالد أنور و تارا عماد و هدى المفتى وزينب غريب و مي الغيطي و طارق عبدالعزيز و فاطمة ناصر واحمد كشك و اسلام نجيب ورامي الطمباري وتميم عبده و كمال أبو رية و محمد الصاوى و صفاء الطوخي ويوسف إسماعيل و أميرة أديب وبسمة نبيل.