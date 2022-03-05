شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلين بدار الأوبرا المصرية.. تعرف على الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلين بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، يقدم خلالهما باقة كبيرة ومتنوعة من مؤلفاته التى يعشقها الجمهور، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.

ومن المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وكان قد نفى الموسيقار الكبير عمر خيرت الأخبار التى ترددت عن إصابته بكورونا، وإلغاء حفلاته فى وقت سابق على خشبة المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" وقتها إن حالته الصحية بخير ويتمتع بصحة جيدة وإصابته بكورونا ليس لها أى أساس من الصحة.

وأضاف الموسيقار الكبير، فى تصريحاته، أن هناك أفرادا من فرقته أصيبوا بكورونا، الأمر الذى جعله يضطر لإلغاء حفله، مشيرا إلى أنه سيعلن عن الموعد الجديد خلال الأيام المقبلة.