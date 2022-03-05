عزة الحسيني: السينمائيات في أفريقيا لهن باع طويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المخرجة عزة الحسيني، مديرة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بعد ترحيبها بالحضور، في حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة في قاعة المؤتمرات، إن المهرجان يحتفي بأفريقيا وصناع السينما.

وتابعت في كلمتها "هذا العام نحتفل بالمرأة، والسينمائيات في إفريقيا لهن باع طويل، اليوم نحتفل بالشابات المخرجات في أفريقيا، نحن سعداء بتحقيق هذا مع الداعمين والشركاء، وأشكر فريق العمل وهو ليس بكبير ولكنه يحاول صنع مهرجانا كبيرا".

ويشهد حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما المصريين والأفارقة: حسين فهمي، بسمة، سلوى خطاب، محمود حميدة، محيي إسماعيل، سلوى محمد علي، تامر عبدالمنعم، مدير التصوير محسن أحمد، سهر الصايغ، محمد إبراهيم يسري، هبة عبدالغني، ونجل عمرو سعد (رابي)، مريم الخشت، المخرج عمر عبدالعزيز، المخرج مجدي أحمد علي، أحمد مجدي، المخرج خالد الحجر، المخرج رشيد المشهراوي، شريف حلمي، غالية بن علي، المخرج التونسي فريد بوغدير، المنتجة درة بوشوشة.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان حسين فهمي ومنحه جائزة إنجاز العمر، والمخرج التونسي فريد بوغدير، واسم الراحلين هدى سلطان ومحمود مرسي.