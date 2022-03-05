بسمة جريئة وياسمين الخطيب مع زوجها.. 25 صورة لنجوم الفن بافتتاح مهرجان الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

شهد حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما المصريين والأفارقة.

وتواجد على السجادة الحمراء قبل دخول قاعة المؤتمرات حيث فعاليات حفل الافتتاح: وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، حسين فهمي، بسمة والتي ظهرت بإطلالة جريئة، سلوى خطاب، محمود حميدة، محيي إسماعيل، سلوى محمد علي، تامر عبدالمنعم، مدير التصوير محسن أحمد، المنتج جابي خوري، سهر الصايغ، محمد إبراهيم يسري، هبة عبدالغني، ونجل عمرو سعد (رابي)، مريم الخشت، المخرج عمر عبدالعزيز، المخرج مجدي أحمد علي، أحمد مجدي، الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب وبصحبتها زوجها رمضان حسني، المخرج خالد الحجر، المخرج رشيد المشهراوي، شريف حلمي، وغالية بن علي وغيرهم.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تكريم الفنان حسين فهمي ومنحه جائزة إنجاز العمر، والمخرج التونسي فريد بوغدير، واسم الراحلين هدى سلطان ومحمود مرسي.