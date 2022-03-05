إيناس عبدالدايم: "الأقصر للسينما الأفريقية" يحتفل بعشرة أعوام كفاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إن المهرجان يحتفل اليوم بعشر سنين من الكفاح.

وتابعت في كلمتها: "رأيت هذا الكفاح كفنانة في بدايات المهرجان، ورأيت إصراره على النجاح رغم كل الظروف، واسمحوا لي بالنيابة عن أستاذ سيد اشكر كل الداعمين للمهرجان: السياحة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، لولا جهود هؤلاء لن يقوم المهرجان، وأمس كان هناك مؤتمر بالمعبد استكمل فعالياته اليوم، وهذا سبب عدم إقامة حفل الافتتاح هناك.. وبسم الله نعلن افتتاح المهرجان".

ويشهد حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما المصريين والأفارقة: حسين فهمي، بسمة، سلوى خطاب، محمود حميدة، محيي إسماعيل، سلوى محمد علي، تامر عبدالمنعم، مدير التصوير محسن أحمد، سهر الصايغ، محمد إبراهيم يسري، هبة عبدالغني، ونجل عمرو سعد (رابي)، مريم الخشت، المخرج عمر عبدالعزيز، المخرج مجدي أحمد علي، أحمد مجدي، المخرج خالد الحجر، المخرج رشيد المشهراوي، شريف حلمي، غالية بن علي، المخرج التونسي فريد بوغدير، المنتجة درة بوشوشة.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان حسين فهمي ومنحه جائزة إنجاز العمر، والمخرج التونسي فريد بوغدير، واسم الراحلين هدى سلطان ومحمود مرسي.