شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "Fantastic Beasts 3" فى دور العرض المصرية 7 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض المصرية الجزء الثالث من سلسلة Fantastic Beasts السينمائية، والمقرر طرحه تحت اسم The Secrets of Dumbledore يوم الاثنين الموافق 7 أبريل المقبل، وذلك قبل طرحه بعد ذلك فى مختلف دور العرض العالمية.

فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore يدور فى إطار فانتازى، حول مغامرات نيوت سكاماندر، على أن يكشف الفيلم هذه المرة بعض أسرار مدير مدرسة هوجارتس دمبلدور، ويقوم بالبطولة مادس ميكلسن، جود لو، كاثرين ووترستون، إيدى ريدماين، عزرا ميلر، أليسون سودول، دان فوجلر، كالوم تيرنر، أوليفر ماسوتشي، جيسيكا ويليامز، كوربي توش.

وكان الفيلم مقرر عرضه فى منتصف نوفمبر 2021، لكن تم تأجيله إلى 12 نوفمبر عام 2022، وتم تغيير الموعد مرة أخرى فى 15 يوليو 2022، إلى أن تم الاستقرار بشكل نهائي على طرحه منتصف شهر ابريل المقبل، حيث جاء تغيير مواعيد العرض بعد استبعاد النجم العالمى جونى ديب من بطولة الجزء الجديد، بعدما خسر قضية التشهير ضد صحيفة ذا صن.

ويأتى خروج ديب من سلسلة "Fantastic Beasts" بعد أيام من خسارته لقضية التشهير ضد نيوز جروب نيوزبيبرز، ناشر ذا صن، والمحرر التنفيذى لصحيفة التابلويد دان ووتون بسبب مقال عام 2018 يزعم أنه كان "مضربًا للزوجة"، وأكد ديب أنه يعتزم استئناف الحكم.