فجر السعيد تهاجم نوال الكويتية بسبب كتفها العاري!

كتب امير فتحي في السبت 5 مارس 2022 05:43 صباحاً - تألفت الفنانة نوال الكويتية في ثاني حفلات مهرجان «فبراير الكويت 2022 – العودة»والتي أفيمت في قاعة مسرح «الأرينا» التابعة لمجمع 360 مساء امس الجمعة.

ووسط حضور جماهيري، أحيت نوال الكويتية مع كل من الفنانين فهد الكبيسي وفهد السالم أمسية غنائية ساهرة أمتعوا فيها الحاضرين، والتي كانت منقولة على الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون الكويت وقنوات «روتانا» وكذلك أثير إذاعة الكويت.

وقد أطلت نوال الكويتية مرتدية فستاناً أسود اللون، ويرافقها المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية، حيث قدمت باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وكانت البداية مع أغنية «لا شك ترضيني»، ثم «تفاصيل» التي نالت تصفيقاً حاراً كسابقتها.

غير ان الاعلامية الكويتية فجر السعيد قد وجهت انتقادا لنوال الكويتية بسبب اطلالتها وذلك عبر تغريدة على حسابها على تويتر حيث كتبت “نوال ظاهر تغيير نمط ملابسك ليس المطلوب فكتفك العاري لن يطربنا نحتاج صوت يا ام حنين وهذا للأسف غير موجود”.

وقد اثارت تغريدة فجر السعيد غضب جمهور نوال الكويتية الذي رد عليها بمقاطع من الحفل للدلالة على نجاحه فيما اكد اخرون ان نوال الكويتية تصدرت الترند بعد الحفل.