شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية محبى الأطرش تكرم الفنان "حمدى حافظ" الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكرم جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد الفنان حمدى حافظ خلال حفل فنى يوم الأحد المقبل، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا

وستقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل بقيادة المايسترو محمود فرج، يتغنى بها كوكبة من الفنانين "محمد وحيد، ووليد رشدى، ومحمد وهبى، وحسام فتحى، وسهر السيد، ورجاء مصطفى"، ينظم الحفل بإشراف المستشار سمير خليل، ومدير التصوير حامد العربى.

ويأتى ذلك فى إطار أهداف الجمعية لتكريم الفنانين الذين قدموا أعمالا فنية ناجحة، ومازالت لها مكانتها الفنية، سواء من شاركوا الموسيقار فريد الأطرش فى أعماله، أو لم يشاركوه، وذلك بحضور نخبة من الفنانين منهم الفنان سيف عبد الرحمن، والفنان مصطفي الدمرداش، والفنان شوقى مغازى، والفنان قيس عبدالفتاح.

يشار إلى أن الفنان حمدى حافظ، ممثل مصرى ولد فى مدينة طنطا، حصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية عام 1975، واشتهر بدور الشاب المراهق، أنتج ثلاثة أفلام سينمائية، من أشهر أعماله التليفزيونية نذكر منها "عمر بن عبد العزيز، الوسية، ليالي الحلمية (ج2)، الجلاد والحب، النساء يعترفن سرا، السمان والخريف، المجهول"، ومن أشهر أعماله السينمائية "أرملة رجل حي، الجوازة دى مش لازم تتم، دخان بلا نار، من يدفع الثمن، أين تخبئون الشمس، وداعاً إلى الأبد، سيقان في الوحل، المنحرفون، ومضى قطار العمر، شلة المراهقين، مدرسة المراهقين" .