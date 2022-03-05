محمود العسيلي في جولة مع عائلته بجزر المالديف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يخوض الفنان محمود العسيلي، حاليا، جولة مع عائلته في جزر المالديف.

ونشر العسيلي، صورتين من جولته بالمالديف، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وظهر فيها بصحبة زوجته وابنيه أمام البحر.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، ربنا يحفظكوا ويسعدوا يا رب"، "تحفة الصورة ربنا يسعدكم"، "ما شاء الله حلوين"، و"الحلوين" وغيرها.

وكانت آخر أعمال محمود العسيلي، أغنية "رقصة سلو" التي طرحها على "يوتيوب" بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

أغنية "رقصة سلو" من كلمات فيليبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير وميكس و ديجيتال ماستر خالد سند.