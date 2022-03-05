عمرو سعد يغيب عن تكريمه في "الأقصر السينمائي" ونجله يحضر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

غاب الفنان عمرو سعد عن حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي أقيم في قاعة المؤتمرات وشهد تكريمه، مساء الجمعة ٤ مارس، وحضره نجله رابي.

وأرسل عمرو فيديو قال فيه كلمة للحضور: "منورين مصر والأقصر، أنا في موقع التصوير اللي منحني شرف التكريم بحييكم من موقع الشغل".

وتابع "الشغلانة اللي شرف لينا كلنا نبقى أولادها، لأنها عملت اللي فشلت فيه بلاد، وقدرت تقعدنا كلنا جنب بعض من كل أنحاء العالم، ونجحت تصالح الناس على بعض".

وشهد حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما المصريين والأفارقة: حسين فهمي، بسمة، سلوى خطاب، محمود حميدة، محيي إسماعيل، سلوى محمد علي، تامر عبدالمنعم، مدير التصوير محسن أحمد، سهر الصايغ، محمد إبراهيم يسري، هبة عبدالغني، ونجل عمرو سعد (رابي)، مريم الخشت، المخرج عمر عبدالعزيز، المخرج مجدي أحمد علي، أحمد مجدي، المخرج خالد الحجر، المخرج رشيد المشهراوي، شريف حلمي، غالية بن علي، المخرج التونسي فريد بوغدير، المنتجة درة بوشوشة.