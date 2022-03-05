ميرنا نور الدين أنيقة ومنة فضالي على الجليد.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارول سماحة

خطفت الفنانة كارول سماحة، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "صباح الخير".

ميرنا نورالدين

ظهرت الفنانة ميرنا نورالدين، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شيري عادل

الفنانة شيري عادل، ظهرت بإطلالة هادئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الفن كذبة تجعلنا ندرك الحقيقة".

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى، إطلالة كاجوال لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ثق بنفسك أكثر من ذلك".

بوسي

ظهرت الفنانة بوسي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توكلنا على الله الكريم العظيم".

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، أثناء جولتها على الجليد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحلى حاجة في الدنيا إنك تستمتع بكل لحظة في حياتك.. العمر لحظة".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم، بإطلالة رياضية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

جورج وسوف

حرص الفنان جورج وسوف، على الاستمتاع بالطبيعة في أحدث ظهور له، عبر حسابه على تويتر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

حسن شاكوش

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، صورة له وهو جالسا في الشارع، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "طالع من حارة شعبية وأتشرف بكده طول عمري".