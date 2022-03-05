شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Uncharted يتخطى 8 ملايين جنيه إيرادات فى شباك التذاكر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم Uncharted بطولة النجوم الثلاثة توم هولاند ومارك ويلبرج وأنطونيو بانديراس، تحقيق إيرادات تخطت 8 ملايين جنيه فى دور العرض المصرية خلال 3 أسابيع، إذ انطلق الفيلم فى مصر يوم 10 فبراير الماضى.

فيلم Uncharted مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة التى تحمل نفس الاسم، من إخراج روبن فلايشر، وقصة مات هولوواي، وسيناريو وحوار راف لي جودكينز وآرت ماركوم، وبطولة توم هولاند ومارك والبيرج، وصوفيا علي، تاتي جابرييل، أنطونيو بانديراس، والعمل من إنتاج شركة سونى.

الفيلم ينتمى لنوعية أعمال المغامرة والدراما والأكشن، ويحقق أيضاً نجاحات كبيرة في شباك التذاكر العالم اذ اقترب ايراداته من الوصول إلى 230 مليون جنيه في أسبوعين عرض فقط، حيث طرح الفيلم في دور السينمات العالمية يوم 18 فبراير الماضى.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb"، تم تأجيل طرح الفيلم الجديد عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه فى ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الماضى 2021، ومن ثم تحديد موعد جديد وهو 18 فبراير من العام الجارى 2022.

وبلغت تكلفة فيلم "Uncharted" أكثر من 230 مليون دولار، وانتهى التصوير بشاطئ "سا بواديا" فى 13 من أكتوبر من العام الماضى 2020، حسبما أفادت بلدية المدينة، حيث قام فريق مكون من 50 إلى 75 شخصًا بالتصوير تحت بروتوكول أمنى مشدد لتجنب انتشار فيروس كورونا.