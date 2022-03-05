شكرا لقرائتكم خبر عن فنان الأوبرا سعيد عثمان يشدو بأغانى الزمن الجميل بمعهد الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب سعيد عثمان فنان الأوبرا ورئيس فرقة شموع، حفلا غنائيا بمعهد الموسيقى العربية احتفالا بذكرى وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ومرور 99 عاما على ميلاد الموسيقار محمد الموجى.

بدأ الفنان سعيد عثمان الحفل بغناء أغنية "على رمش عيونها" للفنان الراحل وديع الصافي ثم تلاها بأغنية من أروع أغنيات الفنانة سعاد محمد وهي أغنية "وحشتني" ثم أغنية "الليل يا ليلى يعاتبني" لوديع الصافي ثم أغنية "يامال الشام" للفنان السوري الراحل صباح فخري، وأغنية يا خلي القلب ، جبار ،بأمر الحب" وسط تفاعل الجمهور الحاضر.

ثم قدم مجموعة من الأغنيات منهم "يا خلي القلب ،علي حسب وداد ،بأمر الحب، جبار ،عاش ابن البلد،سافر من غير وداع،حاول تفتكرني ".











