شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر والدة هانى سلامة فى مسلسل "ملف سرى" بدلاً من شيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة مادلين طبر فى بطولة مسلسل "ملف سرى" للنجم هانى سلامة والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث انضمت لأسرة العمل بدلاً من الفنانة شيرين التى اعتذرت مؤخراً، وبدأت مادلين تصوير مشاهدها الأسبوع الماضى، وتجسد خلال الأحداث شخصية والدة هانى سلامة وتعمل صحفية وتعيش في حروب بسبب صراعات ابنها.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب هانى سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، شيرين، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتحدثت مادلين طبر، عن مشاركتها فى المسلسل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجى القاضى، وقالت إن العمل سوف يكون علامة مميزة فى رمضان 2022 على شاشة dmc، مردفة: "المسلسل لا يجمع فقط التشويق والإثارة فحسب، ولكن يتحدث بعمق عن الوجع فى 2013 والزمن الصعب علينا خلال فترة الإخوان".

وأضافت مادلين طبر أنها فخورة بدورها فى مسلسل "ملف سري"، قائلة: "فخورة بأنى بعمل دورى الحقيقى فى الحياة، خاصة وأننى خريجة إعلام، والمسلسل يتحدث عن دور الإعلام والقضاء فى مواجهة إرهاب الإخوان فى 2013".

وتابعت: "زمن الإخوان كان صعب جدا، والإعلام والقضاء كان ليهم دور كبيرة فى مواجهة الجماعة، وهانى سلامة هيعمل الشق الخاص بالقضاء فى مسلسل ملف سرى، وأنا الشق الخاص بالإعلام، وريمون مقار حتى فى أدوار ضيوف الشرف، جايب فنانين كبار، والإنتاج الخاص بالمسلسل مشرف جدا".

وتابعت: "سترون هانى سلامة فى مسلسل ملف سرى كما لم ترونه من قبل، وأنا وقعت فى غرام المسلسل من الحلقة الأولى، وأعد الجمهور بأن مسلسل ملف سرى سيكون رقم 1 فى رمضان المقبل على شاشة dmc".