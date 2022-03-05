جريمة العارضية.. صدمة في الكويت بعد وفاة ابنة الملحن ناصر غنام الديكان وزوجها وابنتها نحرا وطعنا!

كتب امير فتحي في السبت 5 مارس 2022 02:43 صباحاً - كشفت حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم السبت هوية ضحايا جريمة العارضية التي هزت الشارع الكويتي وراح ضحيتها مواطن وزوجته وابنته نحرا وطعنا وسط حالة من السخط الكبير على بشاعة الجريمة.

وأوضحت تلك الحسابات هوية ضحايا جريمة العارضية في الكويت ، والتي يواصل فيها عناصر المباحث جمع التحريات والمعلومات من اجل الوصول الى منفذ الجريمة.

وقالت ان ضحايا جريمة العارضية هم خالدة غنام الديكان وزوجها أحمد عبدالله الشتيل وابنتهما أسماء أحمد عبدالله الشتيل، حيث قضيا في جريمة بشعة نفذ قبل أربعة أيام في منطقة العارضية بالكويت.

واللافت للأمر ان خالدة الديكان هي أبنته الملحن الكويتي القدير الدكتور غنام الديكان ، حيث نهالت عليه برقيات التعازي بهذه المصيبة الكبيرة التي حلت عليهم واطلق عليها الكويتيون جريمة العارضية.

المعلومات الأخيرة حول جريمة العارضية تفيد ان من نفذ الجريمة هو الأبن الذي اعترف بارتكاب جريمة العارضية بسبب سوء المعاملة التي كان يتلقاها من والدة أحمد عبدالله الشتيل حسب زعمه.

فيما قالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ان الأبن الذي نفذ جريمة العارضية يتعاطى المخدرات حيث وجد عناصر المباحث في شقته الذي يقطن فيها مواد مخدرة.

الشارع الكويتي صدم من هول جريمة العارضية حيث راح ضحيتها عائلة ممثلة في الأب والزوجة والبنت ، مطالبين بضرورة الإسراع في تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ الجريمة.