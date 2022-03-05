شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يكشف لـ"الخليج 365" مشاركته فى 3 مسلسلات بموسم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وينطلق موسم رمضان الذى يشهد منافسة كبيرة بين صناع المسلسلات من نجوم ومخرجين ومؤلفين، حيث يتسابق صناعها لتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل، ولاسيما المطربين أيضا فأغلبهم يشارك فى الموسم الرمضانى بغناء تتر مسلسل أو بغناء أغنية ضمن أحداث المسلسل.

وكشف أحمد شيبة عن مشاركته بشكل مبدئى فى سباق رمضان لعام 2022، حيث قال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عامل أغنية صعيدى جديدة في مسلسل الكبير أوى اسمها "زينة الرجال" وهعمل كمان تترين مسلسلين فى السباق الرمضانى إحداهم صعيدى أيضاً".

من ناحية أخرى تحدث المطرب الشعبى أحمد شيبة مؤخرا فى مداخلة هاتفية ببرنامج "زق عجلك" على إذاعة شعبى اف ام، عن علاقته بأولاده قائلا: "علاقتى مع أبنائى تختلف تماما عن علاقتى مع والدى، موضحا أن الزمن اختلف تماما عما مضى، ففى يومنا هذا يتعامل شيبة مع أبنائه معاملة الأصدقاء، ويتبادلوا الملابس والنكات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، عكس ما كان يحدث مع والده، كنا بنتضرب بالخرزانة ومحدش يقدر يتكلم".

وأوضح أحمد شيبة أنه قام بنصيحة ابنه محمد عند زواجه بأن يتزوج بشقة تمليك أفضل من الإيجار، حيث إنه بدأ حياته الزوجية فى شقة إيجار غرفتين وصالة لمدة 10 سنوات حامدا ربه أنه استطاع التغيير فيما بعد ليمتلك منزلا يضم كل أسرته بشكل كامل، مشيرة إلى أن ابنه محمود بيمثل ويوسف الأصغر سيكون مخرجا جيدا إن شاء الله".

وأشار شيبة إلى أنه يستعد للسفر إلى دبي لمدة 4 أيام لتصوير كليب لأغنية باسم "أنا بابا" من إخراج ابنه يوسف شيبة.

وطرح أحمد شيبة مؤخرا أغنية بعنوان "شيبة صعيدى" والتى أداها باللهجة الصعيدية، وهى من كلمات رضا المصرى، ألحان فارس فهمى، توزيع أشرف البرنس.