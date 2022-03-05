شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عباسي: عملت مسرحية ونجحت وكنت هغير "الكارير" للتمثيل الكوميدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار نادر عباسي، إنه درس أوبرا في جينيف، وبالتالي درس مسرح وتمثيل وإضاءة وإخراج ورقص، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور مهمة بالنسبة لممثل المسرح، وبعدها توجه للعمل في أوبرا جينيف.

وأضاف خلال برنامج الدوم الذي يذاع على قناة "on": "عملت مسرحية كوميدية كانت مشهورة وكنت هقلب الكارير بتاعي وأمثل كوميدي، ودي كانت حاجة غريبة لأنها نجحت".

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ 60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج فتضم لجنة التحكيم الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية جاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 إلى 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي و ليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة