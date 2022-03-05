شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحكيم "الدوم" لمتسابق في فئة الغناء: "مستعجل وكنت بتسبق اللحن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المخرج تامر محسن، عضو لجنة التحكيم ببرنامج الدوم، على أداء المتسابق شادي صابر في فئة الغناء: "تحس أنك مستعجل طول الوقت".

بينما علقت الفنانة ليلى علوي خلال برنامج الدوم الذي يذاع على قناة "on": "صوتك عجبني وحسيت إن صوتك مفتوح، وبتمنالك كل التوفيق وأهم حاجة تشتغل على نفسك".

وقال الموسيقار نادر عباسي: "أنت بتغني أسرع من التمبو بتاع الأغنية وإيقاعها، أنت دائما ماشي قبل اللحن ما يكمل، أنت عندك صوت طبعا وطبقات عالية، بس بنصحك تخلي بالك من نبض الأغنية عشان تمشي صح مع الرتم، حتى لو الأغنية سريعة وفيها إيقاع، متنساش تغني بطرب".

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ 60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج فتضم لجنة التحكيم الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية جاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 إلى 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي و ليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.