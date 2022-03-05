شكرا لقرائتكم خبر عن متسابقو "الدوم" في فئة الغناء يبدعون في أغنية "شغلوني" للعندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدع متسابقوا فئة الغناء في برنامج الدوم على في غناء دويتو للفنان عبد الحليم حافظ وأغنية "شغلوني".

ونال العرض الغنائي استحسان لجنة تحكيم برنامج الدوم الذي يذاع على قناة "on" وأثنوا على الأداء الجماعي للمتسابقين.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ 60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج فتضم لجنة التحكيم الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية جاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 إلى 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي و ليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة