ناهد السباعي: جدتي هدى سلطان 10 نساء في امرأة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استلمت الفنانة ناهد السباعي، تكريما يحمل اسم جدتها النجمة الراحلة هدى سلطان في حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وقالت ناهد: "جدتي هي فعلا 10 نساء في امرأة واحدة، هي فاطمة تعبئة وامرأة على الطريقة، وأم حسن آرابيسك، كانت ست جميلة وجدة عظيمة، سعيدة أني استلم تكريم باسمها يارب أكون قادرة أكمل مسيرتهم وعند حسن ظنهم، وواثقة أنها حاسة بينا ومبسوطة".

ويشهد حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما المصريين والأفارقة: حسين فهمي، بسمة، سلوى خطاب، محمود حميدة، محيي إسماعيل، سلوى محمد علي، تامر عبدالمنعم، مدير التصوير محسن أحمد، سهر الصايغ، محمد إبراهيم يسري، هبة عبدالغني، ونجل عمرو سعد (رابي)، مريم الخشت، المخرج عمر عبدالعزيز، المخرج مجدي أحمد علي، أحمد مجدي، المخرج خالد الحجر، المخرج رشيد المشهراوي، شريف حلمي، غالية بن علي، المخرج التونسي فريد بوغدير، المنتجة درة بوشوشة.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان حسين فهمي ومنحه جائزة إنجاز العمر، واسم الراحل محمود مرسي.