نقل الشاعر شوقي حجاب للمستشفى إثر تعرضه لجلطة في المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نُقل الشاعر الكبير شوقي حجاب، إلى أحد المستشفيات إثر تعرضه لجلطة في المخ أثرت على العصب البصري.

ونشر عدد من أصدقاء الشاعر عبر "فيسبوك"، صورا له من على سرير المرض بأحد المستشفيات، وسط دعوات له بالشفاء.

الفنان هشام المليجي من بين الأصدقاء الذين دعوا بالشفاء للشاعر شوقي حجاب، وشارك منشورا جاء فيه: "شوقي حجاب يعني تاريخنا كله وذكرياتنا وطفولتنا وحاجات متتشرحش بالكلام.. شوقي شكل وجدان أجيال كاملة ومحدش فينا متأثرش بيه وبمؤلفاته على مدار نصف قرن وأكتر.. عمو شوقي في المستشفى بسبب جلطة في المخ أثرت على العصب البصري ونتمنى من الله معجزه لشفائه.. ألف سلامة عليك يا أبو الشوق يا غالي.. تقوم لنا بالسلامة وترجع بيتك بخير يارب يارب".

وكان الشاعر شوقي حجاب كشف في مايو الماضي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" على فضائية TeN، أنه يعاني من السرطان.