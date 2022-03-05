حدث بالفن| ويجز يثير الجدل وبسمة جريئة وفنانة ترقص وأخرى تؤدي العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

نشر موقع "الخليج 365" العديد من الأخبار الفنية المهمة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومنها: حلقة "الدوم" تنطلق بأغنية "نور العين" لـ عمرو دياب، ويجز يثير الجدل بفيديو على "إنستجرام"، افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية:

حلقة "الدوم" تنطلق بأغنية "نور العين" لـ عمرو دياب (فيديو)

انطلقت الحلقة الجديدة من برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الغنائية والموسيقية وتقديم البرامج، بأداء جماعي لفئة الغناء بأغنية "نور العين" للنجم عمرو دياب. (التفاصيل من هنا)

"قلبه طلع مكسور".. ويجز يثير الجدل بفيديو على "إنستجرام"

أثار مطرب الراب ويجز، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو قصير عبر "ستوري" حسابه على "إنستجرام". (التفاصيل من هنا)

بسمة جريئة وياسمين الخطيب مع زوجها.. 25 صورة لنجوم الفن بافتتاح مهرجان الأقصر

شهد حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما المصريين والأفارقة. (التفاصيل من هنا)

أول تعليق من سامي مغاوري بعد إجرائه عملية جراحية: "تمت بنعمة من ربنا"

قال الفنان سامي مغاوري، إن حالته الصحية تحسنت بعد إجرائه عملية جراحية يوم الخميس. (التفاصيل من هنا)

نجوم الفن على ذهبية نيلية قبل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (صور)

حرص عدد كبير من الفنانين المتواجدين في الأقصر، على المشاركة في الرحلة النيلية التي نظمها القائمون على الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية. (التفاصيل من هنا)

حسين فهمي يرقص على فلكلور شعبي في ذهبية الأقصر بالنيل (صور)

تفاعل الفنان حسين فهمي مع فرقة تقدم تراث الفلكلور الشعبي بالأقصر أثناء تواجده في ذهبية وسط النيل قبل تكريمه مساء الجمعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية. (التفاصيل من هنا)

سلوى محمد علي ترقص على "يا حلوة يا شايلة البلاص" قبل افتتاح "الأقصر للسينما الأفريقية"

شاركت الفنانة سلوى محمد علي عازفي فرقة موسيقية من الأقصر تقدم الفن الشعبي، الرقص على أنغام أغنية "يا حلوة يا شايلة البلاص". (التفاصيل من هنا)

"ببدلة رقص".. نسرين طافش مع طفل "الغزالة رايقة" بمسلسلها "جوقة عزيزة" (صور)

أعلنت الفنانة نسرين طافش، عن مشاركة الطفل محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة"، وذلك بمسلسل "جوقة عزيزة" الذي تقوم بتصويره استعدادا لعرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022. (التفاصيل من هنا)

بالصور.. زفاف ابنة أشرف عبدالباقي وحضور شريف منير

احتفل الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، بزفاف ابنته "هدى"، على عريسها "عمرو"، وحضر الحفل النجم شريف منير. (التفاصيل من هنا)

ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة (صورة)

أدت الفنانة ياسمين صبري، مناسك العمرة بالأراض المقدسة. (التفاصيل من هنا)