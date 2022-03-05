في أول أيام شعبان.. هاجر الشرنوبي توجه رسالة لوالدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة هاجر الشرنوبي، رسالة لوالدها الراحل، اليوم الجمعة أول أيام شهر شعبان.

ونشرت هاجر، صورا لها مع والدها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم في يوم الجمعة غرة شعبان ارحم من كان لروحي روحا ولقلبي قلبا ولحياتي حياة.. اللهم ارحمه وادخله الجنة بلا سابقة حساب أو سابقة عذاب، اللهم آمين يا رب العالمين".

وطرحت هاجر الشرنوبي، مؤخرا بوستر فيلمها القصير "زينة"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قريبا.. الفيلم الروائي القصير زينة".

وكانت هاجر الشرنوبي، أعلنت وفاة والدها يوم 16 يوليه 2018، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "أبويا مات".

يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبي، مسلسل "نقل عام" الذي تدور أحداثه في 30 حلقة، وشارك في بطولته محمود حميدية، سوسن بدر، دينا، ميرهان حسين، ونور النبوي، وهاجر الشرنوبي، إخراج عادل أديب.