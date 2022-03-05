حلقة "الدوم" تنطلق بأغنية "نور العين" لـ عمرو دياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

انطلقت الحلقة الجديدة من برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الغنائية والموسيقية وتقديم البرامج، بأداء جماعي لفئة الغناء بأغنية "نور العين" للنجم عمرو دياب.

وتشهد الحلقة اشتعال المنافسة من ثالث حلقات مرحلة "المفتاح الذهبي"، والتي يشارك في لجنة تحكيمها كل من النجمة ليلى علوي والموسيقار نادر عباسي والمخرج تامر محسن.

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر امير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 لـ 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.