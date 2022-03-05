"قلبه طلع مكسور".. ويجز يثير الجدل بفيديو على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أثار مطرب الراب ويجز، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو قصير عبر "ستوري" حسابه على "إنستجرام".

ويجز ظهر في الفيديو وهو يستمع لأغنية "ده كلام" لفريق واما، وحينما تصل الكلمات لجملة "لو حبك نار" يخاطب صديقه، قائلا: "ما كفاية والنبي.. آآآآآه"، ونشر الفيديو مصحوبا بإيموجي قلب مكسور.

فيديو ويجز تم تداوله عبر موقع "تويتر"، مصحوبا بتعليقات منها: "قلب ويجز طلع مكسور.. مين مزعله.. ده طلع مكسور خالص.. الواد بيروح مننا.. بالراحة على قلبه المكسور بقى.. شاورلي بس على اللي كسرتلك قلبك دي.. خلاص يا أخي قطعت في قلبي.. حتى أنت يا ويجز" وغيرها.

أغنية واما "ده كلام" طُرحت عام 2005 ضمن ألبوم "يا غالي عليا"، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد نور، توزيع موسيقي نادر حمدي، ديجيتال ماستر محمد صقر، مكساج نشأت نصر الدين، وإنتاج شركة فيم ميوزك.

وطرح ويجز تراك "البخت" يوم 26 فبراير الماضي، عبر قناته على "يوتيوب"، وحقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة حتى الآن.