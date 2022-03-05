تفاصيل حلقة الليلة من برنامج "الدوم".. اشتعال المنافسة بمرحلة "المفتاح الذهبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تعرض الليلة حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج "الدوم"، والتي تشهد اشتعال المنافسة من ثالث حلقات مرحلة "المفتاح الذهبي"، والتي يشارك في لجنة تحكيمها كل من النجمة ليلى علوي والموسيقار نادر عباسي والمخرج تامر محسن.

وتتضمن الحلقة الجديدة من برنامج "الدوم" مفاجآت عديدة والتي ستعرض في تمام الساعة ١٠ على قناة On.

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر امير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من ٢١ لـ 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.