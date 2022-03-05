شكرا لقرائتكم خبر عن تامر محسن معلقا على أداء متسابقين في "الدوم": عملتم المشهد بطريقتكم.. برافو عليكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المخرج تامر محسن، عضو لجنة التحكيم ببرنامج الدوم، على أداء المتسابقين وليد كمال ومريم مصطفى في موهبة التمثيل، وقال: "أنتم ممثلتوش مع بعض قبل كدة.. برافو عليكم كان في حيوية وعملتم المشهد بطريقتكم وده عجبني جدا".

بينما علقت الفنانة ليلى علوي خلال برنامج الدوم الذي يذاع على قناة "on": "برافو عليكم، وبحييك يا وليد أنك مخرجتش من الدور، دمكم خفيف أنت ومريم".

وقال الموسيقار نادر عباسي: "استمتعت بيكم جدا، واتصرفت باحترافية مع عدلة الميكروفون، وعملتم مشهد صعب للفنان فؤاد المهندس وشويكار، برافو عليكم".

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ 60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج فتضم لجنة التحكيم الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية جاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 إلى 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي و ليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.