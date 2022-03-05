شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: أول فرح ليا مكنش معايا ثمن البدلة.. واستلفت ثمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف النجم أمير كرارة، في حلقة اليوم الجمعة من برنامجه "سهرانين" الذى يتم عرضه على قناة ONالساعة 8.30، الفنانين سيرين عبد النور، وأحمد جمال، فى الجزء الثانى من الحلقة.

وخلال الحلقة، قال أحمد جمال لـ أمير كرارة: "أول فرح ليا مكنش معايا فلوس أشترى بدلة، استلفت ثمنها، وأجرى فى الفرح ده 30 جنيه، وكان فى طنطا".

وعن المواقف المحبطة فى حياته، كشف: "واحد من اللى شغالين فى الفرقة قال لى أنت قدامك 8 سنين عشان تمسك المايك.. لكن الحمد لله بعد الكلام ده جالى 28 فرح ورا بعض"

وقص تجربته مع الموسيقار الكبير عمار الشريعى، قائلا: عمل لى لحن وكان اختبار، قال لى: لو عديت منه هعملك لحنين تانيين ، غنيت أول أغنية وكانت عاجباه جدا ولحن لى لحنين آخرين" .