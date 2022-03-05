شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يمازح محيى إسماعيل أثناء تكريمه: اللى بعده (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، خلال حفل الافتتاح النجم حسين فهمى ومنحه جائزة إنجاز العمر، ووقف الحضور لتحيته، وقال له الفنان محيي إسماعيل:" يا حسين يا جميل" ليرد عليه حسين فهمى مازحا:" اللى بعده".

وقال حسين فهمى :" بشكر وزيرة الثقافة وصديقى العزيز محمود حميدة اللى كلمنى وقال لى على التكريم وبشكر كل المسئولين عن المهرجان وبعرف كل المشاكل اللى بتواجه رئيس المهرجان لأنى كنت رئيس مهرجان القاهرة وبقدر كل المجهودات.. و المهرجان بقاله سنين طويلة مستمر.. وأعتز جدا إن آجى مدينة عظيمة زى الأقصر اللى فيها كل الحضارة المصرية.. ويقام مهرجان يمثل السينما الإفريقية فى مدينة عظيمة زى الأقصر 7 آلاف سنة من الحضارة.. شىء عظيم جدا ونفتخر أنه فى ظل تلك الظروف اللى بيمر بها العالم والحروب اللى بنشوفها نقيم المهرجان".

ومازح حسين فهمى فى كلمته محمود حميدة:"أختلف مع صديقى محمود حميدة اللى اتكلم على الناس اللى عجزت ولازم تسيب المهرجان متقولش كدة.. وأشكر الجميع وأتمنى للمهرجان الاستمرارية بقوة و أنا عارف إن الدولة واقفة وراء المهرجان ووراء الفنون جميعا".

ومهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام من 4 إلى 10 مارس واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني.