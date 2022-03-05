شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور: هنيدى علمنى الإفيه.. وفى مشهد "مبتهزرش يا رمضان" زقنى بجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف النجم أمير كرارة، في حلقة اليوم الجمعة من برنامجه "سهرانين" الذى يتم عرضه على قناة ONالساعة 8.30، الفنانين سيرين عبد النور، وأحمد جمال، فى الجزء الثانى من الحلقة.

وقالت سيرين عبد النور لأمير كرارة، إن النجم محمد هنيدى علمنى أقول إفيه خلال مشاركتى معه فى "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، مضيفة أن مشهد "مبتهزرش يا رمضان" وقنى فيه بجد، وأنا اللى طلبت منه يزقنى".

وعن لقائها الأول بزوجها، كشفت: "أول لقاء مع زوجى حاولت أعمل مش مهتمة لكن اتجوزته فى الآخر"

وتابعت: "عمر الشريف فارس أحلامى وكل بنات العالم العربى، قابلته فى مهرجان فينيسيا، مكانش يعرفنى أنى ممثلة لبنانية، ولما اتكلمت معاه، كان بيعرّف الصحفيين العالمين عليا، ومكنش يتعشى غير لما يسأل عليا".