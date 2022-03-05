شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين العبد: بدايتى فى الإعلانات.. ودورى فى "Theodosia" مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الشابة ياسمينا العبد ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة Cbc، وتحدثت خلال الحلقة عن تفاصيل مشاركتها في المسلسل البريطاني " Theodosia" وغنائها في عيد الشرطة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "اتولدت في سويسرا وعيشت 10 سنين فيها وبعدها نقلت لدبى وعيشت 4 سنين وحاليا بقالى سنة في مصر".

وتابعت ياسمينا العبد: "بدأت فكرة الظهور على الكاميرات في الامارات من خلال الإعلانات وعملت أكتر من 30 اعلان في دبى لأن طول عمرى نفسى ادخل المجال ده وانا من صغرى كنت بعمل باليه، وكل حاجة جابت التانية وعملت بعدها أفلام قصيرة وأفلام ومسلسلات".

وأضافت ياسمينا العبد: "مسلسل Theodosia مكون من 26 حلقة وهو خيال وفانتازيا وبعمل دور مصرية بس بتتكلم اكتر من لغة وهيكون مفاجأة، وهو جالى عن طريق اوديشن وانا والدتى دايما هي اللى ساندانى وتعباها معايا، وبضطر أدرس من البي بسبب شغلى في التمثيل وسفرى الكتير".

واستكملت ياسمينا العبد: "والدى ووالدتى ملهومش علاقة بالفن، وبدات الغناء في المدرسة واتمرنت واخدت دروس ولما قابلت المخرج خالد جلال كان عامل ورشة في دبى وانا روحت أخر يومين هو اللى ادانى فرصة الشغل في مصر، وهو اللى اخترنى أغنى قدام الرئيس عبد الفتاح السيسى في احتفالات عيد الشرطة".