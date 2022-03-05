شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى: "كنت هادية جدا وأنا صغيرة وقضيت جزء من طفولتى فى السودان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة داليا البحيرى عن مرحلة طفولتها، قائلة: "كنت هادية جدا.. ومكانى فى البيت.. احنا كنا ولدين وبنتين.. انا كنت تانى بنت.. عارف تانى واحد من نفس النوع ملوش أهمية.. مش كنت البنت البكرية.. بنت تانية فوت.. والصغير بيكون مميز.. وانا مكنتش اعرف موقفى".

وأضافت خلال حوارها فى برنامج "أحلى كلام" برفقة الفنان هانى رمزى، والذي يقدمه الفنان أحمد فهمي على قناة الحياة: "لما كبرت شوية وبقى ليا شخصية وبدأت تظهر.. بقيت ابقى مميزة عندهم.. خاصة عند بابا"، موضحة: أنا عاشت خلال مرحلة الطفولة فى السودان لفترة، بسبب ظروف عمل والدى فى السودان.

وتابعت الفنانة داليا البحيرى: "خلال مرحلة الطفولة فى السودان كانت اتابع مسلسلات الكارتون التى كانت تعرض هناك.. وكنت أحب مسلسل كرتون اسمه "الليث الأبيض".