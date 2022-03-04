لماذا الهجوم على ياسمين صبري بعد ظهورها بالحجاب من الحرم المكي؟

كتب امير فتحي في الجمعة 4 مارس 2022 11:56 مساءً - قامت الفنانة المصرية ياسمين صبري، باداء مناسك العمرة في الحرم المكي حيث شاركت صورة عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أطلت فيها بإطلالة محتشمة، مرتدية عباءة سوداء مع حجاب طويل بنفس اللون، كما كان لافتا ظهورها بإطلالة طبيعية للغاية بدون ماكياج.

ونشرت ياسمين صبري صورة لها عبر حسابها عبر انستغرام والتي ظهرت فيها من أمام الكعبة المشرفة،

وارفقت ياسمين صبري الصورة بالتعليق التالي: “اللهم إني أسألك حبك لي، ولطفك بي، وجمالك في، وأسألك من الأخلاق أطيبها”.

وقد انهالت التعليقات على صورة ياسمين صبري كان ابرزها: “الله يتقبل، ربنا يتقبل منك يارب، الله عالتقوى، الله يثبتك”.

غير ان البعض الاخر وجه انتقادات لياسمين صبري حيث تساءل احدهم “هو ليه اما تروحوا تقابلوا ربنا ورسوله تستحو منهم وتلبسوا حجاب وبعد ما ترجعوا تسيبوا شعركم وتلبسوا وحش هو مش ربنا في كل مكان ولا ايه ربنا يرزقكم الهدايه”.

بينما كتب اخر “لماذا يصور الإنسان نفسه فى المسجد الحرام. هل الهدف من العمرة هو المراءة والتظاهر بالعبادة. انه رياء ياناس. واليسير من الرياء شرك. عارف يعنى ايه شرك؟ لا تصور نفسك فى اى مسجد ولا وانت تصلى ولا وانت تحج. ألم تعلم بأن الله يرى؟ ام تريد أن يقول الناس عنك انك مؤمن؟ يامؤمن!!!!!”.