هنادي مهنا خائفة من “مكتوب عليا”: “دمي مش خفيف”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 4 مارس 2022 11:56 مساءً - تشارك الفنانة المصرية هنادي مهنا في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل “مكتوب عليا” مع مواطنها الفنان أكرم حسني.

وتحدثت هنادي مهنا عن دورها وتقديمها لمسلسل كوميدي لأول مرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء dmc من تقديم رامي رضوان عبر قناة dmc.

وقالت هنادي: أول مرة أقدم مسلسل كوميدي أشعر بالقلق لأنني لست كوميديانة وأشعر أن “دمي مش خفيف”.

وتابعت: قد أكون مع أصدقائي اتصرف بطبيعتي وبخفة ظل لكني لا أجيد إلقاء الإيفيهات، وأحاول طوال الوقت أن أقدم الدور بشكل جيد وأتمنى أن يعجب الجمهور.

ورفضت هنادي مهنا الكشف عن تفاصيل الدور رغم محاولات رامي رضوان واكتفت بالكشف عن اسم الشخصية قائلة: أقدم شخصية سلمى وهي شخصية طيبة.

وعن كواليس التصوير قالت: لا زال أمامنا بعض الوقت كما اعدتنا يستمر التصوير مع بداية شهر رمضان، وكواليس العمل من أجمل الكواليس التي عشتها، أريد دائما الذهاب مبكرا إلى التصوير وحتى عندما انتهى من الممكن أن أجلس لفترة أطول لأبقى معهم، أشعر أن المسلسل يعالجني نفسيا.

وسبق ونشرت هنادي مهنا صورة لها من الكواليس مع الفنان أكرم حسني وعبرت عن سعادتها بالتعاون معه.