الهام شاهين تثير الجدل بعد ظهورها بزي تنظيم “داعش”

كتب امير فتحي في الجمعة 4 مارس 2022 11:56 مساءً - حالة كبيرة من الجدل أثارها ظهور الفنانة إلهام شاهين على الملصقات الدعائية لمسلسل “بطلوع الروح” وهي ترتدي ملابس عسكرية لتنظيم “داعش” الإرهابي.

ومسلسل “بطلوع الروح” من المقرر عرضه في رمضان 2022، وهو من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند ابو عبود، عادل كرم، من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ويطرح المسلسل قضية الإرهاب وتدور أحداثه حول مهندسة الكترونيات تضطرها الظروف للتواجد ضمن أفراد تنظيم إرهابي.

وقد أثارت اطلالة الهام شاهين بهذا الشكل مفاجأة للجمهور وهو ما ردت عليه من خلال تصريح صحفي قالت فيه .: أي شيء اقوله أو أقدمه يثير الجدل، هذا أصبح شيئا عاديا بالنسبة لي، سواء ظهرت في برنامج تليفزيوني أو قلت رأيي في شيء ما الجمهور دائما يتحدث، وحتى في أعمالي أنا مثيرة للجدل.

وعن الشخصية التي تقدمها إلهام شاهين في مسلسل “بطلوع الروح” قالت: شخصية بعيدة تماما عني وعن شخصيتي، وبذلت مجهودا كبيرا من أجلها، أظهر طوال الوقت بدون مكياج وبملامح قاسية، وهذا هو الإبداع أن يفاجئ الممثل الجمهور بأدوار جديدة.

وأوضحت إلهام شاهين أن تصوير مسلسل “بطلوع الروح” الذي يشارك في السباق الرمضاني 2022 يتم بين سوريا ولبنان، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وينتمي مسلسل “بطلوع الروح” للمسلسلات القصيرة فتدور أحداثه في 15 حلقة فقط وسيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة “شاهد”.

وقد انهالت التعليقات فور نشر بوستر العمل حيث اتهمه كثيرون بأنه يمثل اساءة للاسلام بدل التركيز على الامور الجيدة والمواضيع التي تبرز سماحة هذا الدين.